Суд отпустил из СИЗО под домашний арест отца полковника Захарченко

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство" Виктора Захарченко - отца полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

"Ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в отношении В. Захарченко подлежит удовлетворению", - огласила судья Наталия Дударь.

Срок домашнего ареста Виктора Захарченко истекает 30 марта.