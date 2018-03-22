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Суд отпустил из СИЗО под домашний арест отца полковника Захарченко

Происшествия
22 марта, 14:35 UTC+3

Срок домашнего ареста Виктора Захарченко истекает 30 марта

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Виктор Захарченко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство" Виктора Захарченко - отца полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

"Ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в отношении В. Захарченко подлежит удовлетворению", - огласила судья Наталия Дударь.

Срок домашнего ареста Виктора Захарченко истекает 30 марта.

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