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Посольство Белоруссии в России следит за ситуацией с ДТП с туристами под Псковом

Происшествия
23 марта, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По последним данным, в аварии пострадали около 20 человек

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в Москве следит за ситуацией вокруг ДТП с белорусскими туристами в Псковской области и находится в контакте с представителями местных властей и экстренных служб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство держит ситуацию на контроле. Поддерживаем контакты с местными властями и экстренными службами", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в отделении посольства в Санкт-Петербурге, сейчас направлен официальный запрос в Управление МЧС РФ по Псковской области. "Ожидаем официального ответа о данном ДТП и о состоянии пострадавших", - пояснил дипломат.

ДТП произошло в пятницу утром на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. По данным МВД, все пассажиры автобуса - жители Белоруссии.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 - дети. Число пострадавших составило 19 человек, из них семь госпитализированы, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий.

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