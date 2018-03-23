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Прорвавшиеся на вершину недостроенной телебашни в Екатеринбурге спустились

Происшествия
23 марта, 12:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, марта. /ТАСС

Один из трех мужчин отправлен на медицинское обследование из-за возможной травмы ноги

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Жители Свердловской области, которые в пятницу утром прорвались на 220-метровую недостроенную телебашню в Екатеринбурге, спустились с нее, передает корреспондент ТАСС.

Ранее трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Еще восемь человек задержаны при попытке проникнуть на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.

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© Донат Сорокин/ТАСС

Трое неизвестных прорвались на недостроенную телебашню Екатеринбурга за сутки до сноса

"Парней накормят, обогреют. Все время я буду с ними", - сказала журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, трое спустившихся мужчин не причастны к драке с охраной, еще восемь человек, которые были задержаны во время потасовки, находятся в отделе полиции № 5 Екатеринбурга. "Трем спустившимся придется приехать в отдел полиции № 5, потом что все их документы находятся там", - уточнила омбудсмен.

Она добавила, что один из трех прорвавшихся на телебашню отправлен на медицинское обследование из-за возможной травмы ноги.

Телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов. Телебашню высотой 220 метров планируют снести утром 24 марта, на ее месте построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, инвестором которой будет Уральская горно-металлургическая компания.

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