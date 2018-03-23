Трое неизвестных прорвались на недостроенную телебашню Екатеринбурга за сутки до сноса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Трое неизвестных прорвались через посты охраны на 220-метровую высоту недостроенной телебашни в Екатеринбурге, еще восемь человек задержаны при попытке проникновения на объект, подлежащий сносу в течение суток, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) - инвестора комплекса с новой ледовой ареной, которая будет построена на месте демонтированной телебашни.

Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что утром 23 марта несколько человек проникли на территорию недостроенной телебашни через посты охраны.

"Мы подтверждаем факт незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта группы граждан, из которых восемь были задержаны охраной и переданы прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Трое сейчас находятся на башне. Люди оказывали сопротивление сотрудникам частного охранного предприятия", - сказали в пресс-службе.

В МВД данный факт не комментируют. В пресс-службе УГМК добавили, что в настоящее время на площадке работают сотрудники компании, органов внутренних дел и МЧС. По данным пресс-службы Главного Управления МЧС по региону, на данный момент на объекте находится шесть спасателей. "Если поступят какие-то задачи для спасателей, то они в готовности выполнять задачи, сейчас спасатели просто находятся на месте, у них при себе спасательное снаряжение", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что снести телебашню планируют 24 марта с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск). На ее месте Уральская горно-металлургическая компания планирует построить многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей. Компания разрабатывает концепцию ее возведения с благоустройством прилегающей территории. В декабре 2017 года первый этап проекта был согласован администрацией Екатеринбурга, эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

Телебашню высотой 220 метров возводили с 1983 года, в 1991 году строительство заморозили из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов.