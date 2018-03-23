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Трое неизвестных прорвались на недостроенную телебашню Екатеринбурга за сутки до сноса

Происшествия
23 марта, 9:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, марта. /ТАСС

Еще восемь человек были задержаны охраной и переданы сотрудникам полиции

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© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
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© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Трое неизвестных прорвались через посты охраны на 220-метровую высоту недостроенной телебашни в Екатеринбурге, еще восемь человек задержаны при попытке проникновения на объект, подлежащий сносу в течение суток, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) - инвестора комплекса с новой ледовой ареной, которая будет построена на месте демонтированной телебашни.

Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что утром 23 марта несколько человек проникли на территорию недостроенной телебашни через посты охраны.

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"Мы подтверждаем факт незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта группы граждан, из которых восемь были задержаны охраной и переданы прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Трое сейчас находятся на башне. Люди оказывали сопротивление сотрудникам частного охранного предприятия", - сказали в пресс-службе.

В МВД данный факт не комментируют. В пресс-службе УГМК добавили, что в настоящее время на площадке работают сотрудники компании, органов внутренних дел и МЧС. По данным пресс-службы Главного Управления МЧС по региону, на данный момент на объекте находится шесть спасателей. "Если поступят какие-то задачи для спасателей, то они в готовности выполнять задачи, сейчас спасатели просто находятся на месте, у них при себе спасательное снаряжение", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что снести телебашню планируют 24 марта с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск). На ее месте Уральская горно-металлургическая компания планирует построить  многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей.  Компания разрабатывает концепцию ее возведения с благоустройством прилегающей территории. В декабре 2017 года первый этап проекта был согласован администрацией Екатеринбурга, эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

Телебашню высотой 220 метров возводили с 1983 года, в 1991 году строительство заморозили из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов. 

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