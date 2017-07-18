УГМК возведет ледовый дворец на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение недостроенной телебашни в Екатеринбурге и земельного участка под ней для возведения ледовой арены, строить объект будет Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), сообщили во вторник в пресс-службе Заксобрания региона. Сохранится ли башня или будет снесена, пока не решено.

"Как пояснил на заседании регионального парламента заместитель губернатора, исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов, радиотелевизионная передающая станция (...) является объектом незавершенного строительства. Степень готовности - 47%, износ - 24,5%. На сегодняшний день в бюджете Свердловской области средств на реконструкцию или приспособление к современному использованию телебашни нет. И правительство посчитало рациональным принять предложение Уральской горно- металлургической компании построить на этом месте многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни", - сообщили в пресс-службе.

Для реализации проекта предлагается создать акционерное общество "Ледовая арена", 40% акций которого, как предполагается, будет принадлежать Свердловской области, 60% - инвестору. "Правительство Свердловской области планирует осуществить оплату приобретаемых акций путем внесения в уставный капитал АО "Ледовая арена" телебашни и земельного участка рыночной стоимостью 654,2 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

По словам Зырянова, эта сделка позволит исключить из областного бюджета расходы на содержание башни, наиболее эффективно использовать земельный участок, а также оптимизировать структуру госимущества Свердловской области. "Депутаты посчитали доводы убедительными и согласились, что перспектива возведения в Екатеринбурге важного социального объекта лучше, чем появление очередного торгового центра", - добавили в пресс-службе.

Недостроенная телебашня высотой 361 метр расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации. Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

Фонд имущества Свердловской области 21 февраля этого года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок площадью 46,8 тыс. кв. м на электронный аукцион с начальной ценой 652 млн 772 тыс. рублей. В апреле стало известно, что приватизация телебашни отменена. Такое решение было принято "в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга".