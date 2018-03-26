Более 660 человек тушат пожар в торговом центре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 660 человек участвуют в тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, столько же находятся в состоянии готовности. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Для проведения поисково-спасательных работ и тушения пожара привлечены 663 человека и 124 единиц техники", - сказал сотрудник пресс-службы.

В их числе, по его словам, 548 сотрудников МЧС, от ведомства задействовано 86 единиц техники и два воздушных судна.

"В готовности к реагированию находятся 669 человек, 58 единиц техники, в том числе еще два воздушных судна", - добавил собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, открытый огонь видно на третьем этаже здания торгового центра.

Одна из стен сооружения на стороне, выходящей во внутренний двор, начинает заваливаться внутрь.

Находящиеся на месте сотрудники пожарных подразделений пояснили, что это происходит из-за высокой температуры и ослабления конструкций здания.

По последним данным, жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стали 37 человек, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести, согласно сведениям МЧС, числятся 64 человека.