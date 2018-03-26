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Спасатели не обнаружили людей после проверки доступных помещений ТЦ "Зимняя вишня"

Происшествия
26 марта, 6:02 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

Несколько помещений не могут проверить из-за угрозы обрушения

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Спасатели и пожарные проверили все помещения торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, в которые есть доступ, но людей пока не обнаружили. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оперативном штабе.

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"На данный момент проведена разведка всех доступных помещений. По периметру проверен и четвертый этаж, где находятся три кинозала и игровая комната. Людей не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, спасатели не могут войти в несколько помещений из-за угрозы обрушения и проседания конструкций.

Очаг пожара, уточнили в штабе, по предварительной информации, находился на четвертом этаже в игровой комнате.

По последним данным, в результате пожара, возникшего в воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.

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