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Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ

Происшествия
27 марта, 3:45 UTC+3

На текущий момент в больницах Кемерова находятся 15 человек

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Врачи рассматривают возможность отключения от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) мальчика, который находится в реанимации после пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. Об этом журналистам сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"Сегодня будет вопрос о возможном отлучении от аппарата ИВЛ мальчика, который находится в реанимации", - сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что в больницах Кемерова находятся 15 человек. В их числе 11-летний мальчик, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна торгового центра. У него множественные сочетанные травмы, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Всего опознаны тела 25 погибших.

С 27 марта на Кузбассе объявлен трехдневный траур в память о погибших.

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