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Суд ужесточил наказание певцу Витасу за стрельбу в доме на Рублевке

Происшествия
27 марта, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Певца признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему семь суток административного ареста

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Одинцовский городской суд назначил суток суток административного ареста певцу Витасу (Виталий Грачев), устроившему на прошлой неделе стрельбу в одном из частных домовладений в районе Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Ранее полиция назначила певцу штраф в размере 500 рублей, однако прокуратура не согласилась с этим решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания. "Суд признал Виталия Грачева виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил ему семь суток административного ареста", - сказал адвокат.

Статья 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества") влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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