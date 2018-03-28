Тулеев призвал привлечь к ответственности собственника ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил привлечь к ответственности собственника торгового центра "Зимняя вишня".

YouTube/Пресс-служба АКО

Об этом говорится в его видеообращении.

В результате пожара, который произошел 25 марта, погибли более 60 человек.

"Я очень прошу, чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных реальных достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи мы не сможем... [Даже], если он сидит, собственник, до сих пор в Австралии. Каждый должен ответить, каждый. Должна быть настоящая справедливость", - сказал Тулеев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе бизнесмена Дениса Штенгелова, одного из учредителей компании-совладельца кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", который сейчас находится в Австралии, он планирует приехать в Россию, но даты в пресс-службе не уточнили.

"Свалится [ответственность] на какого-нибудь сторожа, билетершу. Основных, реальных виновников, не важно, где они, ... - привлечь к ответственности", - заявил Тулеев.