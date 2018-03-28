Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня", Александр Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности. Он закончил профтехучилище (ПТУ) по специализации повар-кондитер, сообщил в среду в суде представитель СК РФ.

"У допрошенного в качестве подозреваемого Никитина среднее специальное образование, он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер. <...> Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности - непонятно", - сказал он.

По словам следователя, в обязанности Никитина входил монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации. Представитель СК отметил, что при этом работодатель Никитина - другой фигурант дела, директор "Системного интегратора" Игорь Полозиненко - называл его "высококлассным специалистом".

Адвокат Полозиненко сказал в суде, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.

О компании

Компания "Системный интегратор", расположенная в Кемерово, занимается проектированием, монтажом, наладкой и сдачей в эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, охранных сигнализаций, звукового оповещения, пожарных сигнализаций и всех видов пожаротушения. Среди услуг "Системного интегратора" также значатся огнезащитная обработка и огнезащита конструкций с целью снижения их пожарной опасности.

Компания устанавливает охранные и пожарные системы для магазинов, складов, офисов, и жилых домов. Среди клиентов компании муниципальные учреждения, такие как больницы, дома отдыха и культуры, а также бизнес-центры, рестораны и несколько промышленных предприятий, например, Завод железобетонных изделий (ЗЖБИ) города Кемерова.



Пожар в "Зимней вишне"

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям - причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме Полозиненко и Никитина правоохранительные органы задержали технического директора компании-собственника ТЦ - "Кемеровского кондитерского комбината" Георгия Соболева, арендатора ТЦ Надежду Судденок и сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина. СК ходатайствовал об аресте всех фигурантов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.