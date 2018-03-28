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Экс-министр социальных отношений Челябинской области за растрату получил шесть лет условно

Происшествия
28 марта, 16:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Олег Бехтерев признан виновным в растрате более 36 млн рублей, которые должны были пойти на средства реабилитации для инвалидов

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Тракторозаводский районный суд Челябинска в среду признал бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева виновным в растрате более 36 млн рублей бюджетных денег, на которые государство планировало купить техсредства реабилитации для инвалидов. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно, сообщила ТАСС консультант суда Ирина Савинкова.

Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и.о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014 года. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Ирине Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. Таким образом, он растратил более 36 млн бюджетных денег.

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"Судом Бехтерев признан виновным по ч. 4 ст. 160 ("Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") УК РФ. Кем признана виновной по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате"). Бехтереву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком на 5 лет и со штрафом 900 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

По словам Савинковой, Кем назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и со штрафом 800 тыс. рублей.

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