СК проводит проверку после гибели рабочего при обрушении крыши завода под Воронежем

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели рабочего в результате обрушения крыши предприятия в Подгоренском районе Воронежской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

"Сегодня на территории предприятия, расположенного в поселке Красный Восход Подгоренского района Воронежской области, в результате обрушения крыши был травмирован 36-летний рабочий, на пути следования в медицинское учреждение пострадавший скончался от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Воронежской области, на предприятии погиб один рабочий, других пострадавших нет.