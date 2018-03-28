Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проводит проверку после гибели рабочего при обрушении крыши завода под Воронежем

Происшествия
28 марта, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Предприятие расположено в поселке Красный Восход

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели рабочего в результате обрушения крыши предприятия в Подгоренском районе Воронежской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

"Сегодня на территории предприятия, расположенного в поселке Красный Восход Подгоренского района Воронежской области, в результате обрушения крыши был травмирован 36-летний рабочий, на пути следования в медицинское учреждение пострадавший скончался от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Воронежской области, на предприятии погиб один рабочий, других пострадавших нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Федерация: борцы РФ лишились возможности выступить на КМ в США из-за проблем с визами
2
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
3
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
4
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
5
Захарова назвала нарушением обязательств невыдачу американских виз спортсменам РФ
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
Блогер Илья Варламов заявил, что его отпустили после задержания в Москве
Темы дня
Новости партнеров