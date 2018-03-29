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Британские полицейские оцепили детскую площадку у дома Скрипаля в Солсбери

Происшествия
29 марта, 19:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, марта. /ТАСС

Риск для здоровья граждан находится на низком уровне, подчеркнул заместитель помощника комиссара Дин Хейдон

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ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Британские полицейские оцепили детскую площадку в небольшом сквере у дома отравленного бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

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"Я хотел бы заверить жителей, что мы установили оцепление вокруг сквера, и офицеры в качестве меры предосторожности исследуют его", - сказал заместитель помощника комиссара Дин Хейдон, подчеркнув, что риск для здоровья представителей общественности находится на низком уровне.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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