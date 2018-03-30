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Абызов: госконтроль не выполнил свою основную задачу при пожаре в Кемерове

Происшествия
30 марта, 10:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

По словам министра по вопросам Открытого правительства, одной из возможных причин трагедии стало то, что ТЦ был освобожден от плановых проверок в рамках надзорных каникул

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Госконтроль не выполнил свои основные функции в ситуации с трагедией в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в пятницу министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на совещании в Екатеринбурге.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"К сожалению, госконтроль не выполнил основные задачи в Кемерове. Одна из возможных причин произошедшего [в торговом центре "Зимняя вишня"] является то, что предприятие де-факто представляющее повышенную опасность, прикрывшись тем, что является малым бизнесом, было освобождено от плановых проверок в рамках надзорных каникул <…> Поэтому в рамках реформы [госконтроля] наша позиция остается неизменной и постоянной - если предприятие является повышенной зоной риска, то в рамках него постоянные проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей", - сказал Абызов.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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