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Лицензию охранявшего ТЦ в Кемерове ЧОП аннулировали

Происшествия
30 марта, 17:03 UTC+3

Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации охранного предприятия через суд

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ТАСС, 30 марта. Лицензия охранявшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове частного предприятия "Центр защиты" аннулирована, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", - написал Хинштейн в своем Twitter. При этом он отметил, что Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОП через суд.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали.

Как ранее сообщил Хинштейн, Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России. По его словам, ключевым вопросом станетпроверка наличия у охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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