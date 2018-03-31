Во Владивостоке ликвидировали крупный пожар на складе стройматериалов

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Пожар на крупном складе строительных материалов во Владивостоке полностью ликвидировали в субботу утром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Пожар полностью ликвидирован в 10:28 местного времени (03:28 мск). Площадь составила 800 кв. м", - сказали в ведомстве.

Открытое горение ликвидироваи еще накануне в 19:13 (12:13 мск), в течение ночи специалисты разбирали завалы и тушили отдельные участки тления.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям нам удалось не дать перекинуться огню на соседние строения. А стена здания по соседству от пожара сильно нагрелась, буквально раскалилась добела, возникла угроза возгорания и там, и, чтобы этого избежать, ее остужали, поливая водой", - рассказали в пресс-службе.

Пожар возник днем в пятницу, сообщение о нем поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока в 15:55 (08:55 мск).