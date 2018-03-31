Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ

ТАСС, 31 марта. Потерявший троих детей, жену и сестру при пожаре в Кемерове Игорь Востриков провел прямую трансляцию в Insragram, где показал видео эвакуации при пожаре. Об этом он сообщил в субботу в своем аккаунте.

"Нам предоставили диск под расписку <...> Я вам покажу видео, что двери были не заперты <…> Пожар в 16:00 шел вовсю <...> Никто никого не запирал, вы увидите", - рассказывает Востриков.

На представленном видео Востриков снимает экран монитора компьютера, где показывает запись, на которой видно, как эвакуируются люди из кинозалов, по коридору идет дым, который становится все гуще и полностью заволакивает коридор.

"Аварийные двери были закрыты, а двери кинозалов открыты. Мы продолжаем свое расследование, материалы еще будут", - сказал Востриков ТАСС.

Востриков принимает участие в работе инициативной группы граждан, которая формирует альтернативные списки жертв трагедии, а также проверяет различные слухи о пожаре и о его последствиях. Ранее Востриков сообщал, что СК РФ в порядке исключения показал ему изъятые в рамках расследования видеозаписи, на которых видно, что люди в одном из кинозалов заперли двери изнутри, чтобы не впускать дым и дождаться в зале спасателей. СК РФ подтвердил, что родственникам погибших показали видеозаписи.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. Сгоревшее здание построено в 1968 году и являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.