"Приморские партизаны" в последнем слове указали присяжным на противоречия в их деле

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Подсудимые по делу об убийстве четырех жителей Кировского района Приморского края в 2009 году, известные как "приморские партизаны", в последнем слове в ходе пересмотра дела не признали вину и указали присяжным на противоречия в деле, передает корреспондент ТАСС.

"Приморскими партизанами" называют группировку, члены которой нападали на полицейских и жителей в Приморье, а затем скрывались в лесах.

"Я прошу положить на одну чашу весов все те факты, на которые указала защита, на которые указали подсудимые. На эту же чашу весов положить все показания свидетелей, которые говорят об иной хронологии событий. Все заключения и выводы экспертов, которые опровергают версию обвинения, и которые противоречат показаниям подсудимых. А также все ясности и неясности, которые не были устранены и которые трактуются в пользу подсудимых", - сказал один из подсудимых Алексей Никтин.

Остальные подсудимые - Александр и Вадим Ковтуны, Максим Кириллов и Владимира Илютиков также попросили присяжных учесть указанные защитой несоответствия.

Нынешний процесс начался 16 февраля 2017 года после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Присяжные должны вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых: Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

В июле 2016 года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении этого эпизода дела "приморских партизан". Присяжные вынесли оправдательный вердикт, заключив, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Тогда же суд постановил освободить двух фигурантов, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина.

Дело "партизан"

Убийство жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле "приморских партизан". Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

Первый процесс начался в июне 2011 года. Он затягивался из-за того, что были украдены три тома уголовного дела. Только 4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. На его основании 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее участников - Владимира Илютикова и Алексея Никитина - к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова приговорили к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно.

Вадима Ковтуна осудили на 8 лет и 2 месяца лишения свободы. Верховный суд РФ 21 мая 2015 года отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов и ранее удовлетворенные иски потерпевших на сумму около 10 млн рублей.