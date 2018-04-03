Захарченко утверждает, что с генерала Лаушкина снята уголовная ответственность по его делу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс, который, по версии следствия, дал взятку в размере $800 тыс. бывшему замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко, а также генерал-майор Алексей Лаушкин, который выступил посредником в передаче этой взятки, освобождены от уголовной ответственности. Об этом рассказал Захарченко, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через адвоката Александра Горбатенко.

"Генерал Лаушкин по уголовному делу в отношении меня проходит исключительно свидетелем. Как я говорил раньше, следствие считает, что он якобы в 2014 году передал для меня через полковника ФСБ Сенина $800 тыс. и 50% дисконтную карту на имя Лаушкина, полученную от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. Генерал Лаушкин и Дусс освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток и за посредничество в их передаче в связи с деятельным раскаянием", - рассказал Захарченко, ознакомившийся с материалами дела.

Он отметил, что следствие по данному эпизоду опирается только на показания генерала Лаушкина. "В уголовном деле единственным доказательством того, что он передавал деньги и дисконтную карту для меня Сенину являются только показания самого Лаушкина", - отметил полковник.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиентом банка - ОАО "Электрозавод" - от уплаты налогов.

Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток: первый связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей. Второй - в размере $800 тыс. - связан с получением от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. В данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко - полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Третий эпизод взятки - получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре", которую он получил также от ресторатора Дусса. Четвертым эпизодом взятки стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.