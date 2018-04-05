Источник: упавший на Ставрополье вертолет не получал разрешения на вылет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пилот упавшего в Ставропольском крае вертолета не получал разрешения на вылет, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

"Вылет на сельхозработы вертолета Ми-2, который упал в восьми километрах западнее населенного пункта Новомарьевская, не был санкционирован", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Ми-2 упал в Шпаковском районе Ставропольского края. Пилот остался жив, но получил небольшие ожоги. Вертолет выполнял сельхозработы, но после неполадок с двигателем упал в поле и загорелся. На земле жертв и разрушений нет.