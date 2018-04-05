В Москве скончалась женщина, которой в больнице Ульяновска по ошибке ввели формалин

УЛЬЯНОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Женщина, которой ошибочно ввели формалин в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, в четверг скончалась в Федеральном медицинском центре имени А.И. Бурназяна в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

"Врачи Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, девушка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. К сожалению, спасти ее не удалось. Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова.

По словам министра, в соответствии с поручением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела женщины в Ульяновск и по организации похорон. Власти также окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку ее близким и родственникам.

"По итогам проверки в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудники, допустившие данную ошибку, уволены по статье. Представителям администрации учреждения объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что все материалы служебной проверки передали в следственное управление СК РФ по Ульяновской области.

15 марта медперсонал по ошибке ввел 28-летней пациентке в брюшную полость формалин вместо физраствора во время плановой операции.

После обнаружения случившегося врачи провели промывание брюшной полости для выведения вещества из организма. На следующий день женщину перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку отправили в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России. Как сообщалось ранее, следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ).