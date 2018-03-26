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В Ульяновске возбудили дело после введения пациентке формалина в брюшную полость

Происшествия
26 марта, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Следствие уже установило круг медработников, которые могут быть причастны к совершению ошибки

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи в Ульяновске возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью пациентки из-за ошибочного введения ей в брюшную полость формалина после операции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области Александр Сорокин.

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Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин

По данным следствия, 15 марта в Ульяновске в центральной клинической медико-санитарной части врачи ввели 28-летней пациентке при промывании брюшной полости после лапароскопической операции формалин вместо физраствора. В результате состояние женщины резко ухудшилось, и она попала в реанимацию.

"Органами СК РФ в Ульяновске в понедельник по факту введения пациентке формалина возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сказал Сорокин.

В настоящее время следствие установило круг медработников, которые могли быть причастны к совершению этой ошибки.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, наказание по данной статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

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