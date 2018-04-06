Прокуратура и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности во всех ТЦ Астрахани

АСТРАХАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и прокуратуры при проведении внеплановых проверок обнаружили нарушения правил пожарной безопасности во всех торговых центрах Астрахани. Как сообщил в пятницу губернатору Астраханской области Александру Жилкину начальник ГУ МЧС по региону Игорь Евстафьев, до 30 апреля проверят 345 объектов с массовым пребыванием людей.

"Основные усилия были направлены на проверку больших торговых центров с развлекательными зонами. Их в Астрахани шесть - в "Ярмарке" выявлено 18 нарушений, в "Сити" -17, в "Декстере" -15, в "Алимпике" -13, в "Гранд Ривере" - 7, и в "Трех котах" - 7". Практически половина недостатков связаны с недостатками капитального характера, требующими финансового вложения и времени на устранение, и половина - режимные, в том числе допущенные должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность", - сказал Евстафьев.

По его словам, в ТЦ "Гранд Ривер" прокуратура потребовала приостановить работу кинотеатра "Киноостров", в частности из-за отсутствия автоматической пожарной сигнализации и эвакуационного освещения. Евстафьев также отметил, что в Астраханской области проверяют не только торговые центры, но и объекты с массовым пребыванием людей - больницы, дома престарелых, школы, гостиницы, детские центры, банкетные залы и даже оптовые рынки. На сегодняшний день проверены 66 объектов, нарушений не нашли только в 26 организациях. Всего же до 30 апреля проверят 345 объектов.

"Продолжайте проверки всех объектов, где есть скопление людей - вплоть до библиотек и рынков. Что касается торговых центров, мы на следующей неделе проведем совещание с собственниками и руководителями. Они должны понимать серьезность ситуации и степень ответственности: если в ближайшее время не будут исправлены недостатки по линии пожарной безопасности, то последует наказание - вплоть до закрытия центров", - подчеркнул Жилкин.

В свою очередь прокурор Астраханской области Александр Лычагин заметил, что проверки соблюдения правил пожарной безопасности в астраханских общественных местах проводятся регулярно. Так, в прошлом году выявлено почти 500 нарушений закона, более половины из них - в местах пребывания людей. В каждом случае были приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее торговые центры и кинотеатры региона проверили на соблюдение правил пожарной безопасности, итоги будут известны позже. Проверки проводились в связи с прошедшим крупным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, при котором погибли 64 человека.