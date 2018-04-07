В Междуреченске эвакуировали всех горняков из шахты, где произошло задымление

КЕМЕРОВО, 7 апреля. /ТАСС/. Все рабочие шахты имени Ленина в городе Междуреченске Кемеровской области, где произошло задымление, поднялись на поверхность, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Мечел" (владелец шахты).

"До детального выяснения обстановки специалистами горноспасательной службы все 69 работников шахты выведены на поверхность. Организована подача азота в изолированное пространство аварийного участка. В действующих выработках шахты рудничная атмосфера находится в пределах ПДК. Решение о возобновлении работы шахты будет принято после выполнения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности", - сказали в компании.

Как сообщили в Минэнерго РФ, задымление произошло в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 метров. По предварительным данным, пострадавших нет, работа шахты приостановлена.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что горняки вышли на безопасный участок.

"По состоянию на 02:40 (22:40 мск) люди самостоятельно вышли на безопасный участок, угрозы для людей нет. Пострадавших нет. На месте продолжают работать от МЧС России 53 человека личного состава и восемь единиц техники", - сказали в ведомстве.

По данным компании, в 22:00 (18:00 мск) обнаружили превышение уровня угарного газа в изолированном пространстве отработанной лавы. В 22:56 (18:56 мск) задействовали план ликвидации аварии, на предприятие оперативно прибыли отделения военизированных горноспасательных частей. По информации ГУ МЧС, сигнал о задымлении за перегородкой в отработанном пространстве поступил в 23:20 (19:20 мск), всего в шахте находились 69 рабочих.

Шахта имени В. И. Ленина ("Томусинская 1-2") - угледобывающее предприятие, расположенное в городе Междуреченске Кемеровской области. Шахта была введена в эксплуатацию 30 октября 1953 года. В 2006 году шахта вошла в состав ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (группа "Мечел").