Одному из четырех пропавших на горе под Красноярском туристов удалось спуститься к людям

КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Одной из четырех туристов, пропавших накануне на горе Аргиджек под Красноярском, удалось спуститься к людям. Поиски еще троих продолжаются, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Одной из женщин 1981 года рождения удалось спуститься с горы Аргиджек, она пояснила, что на горе остались две женщины и мужчина. Полицейские и спасатели продолжают поиски потерявшихся", - сказали в МВД.

Как сообщили ранее в краевом отряде "Спасатель", четверо туристов потеряли ориентир на горе Аргиджек, неподалеку от поселка Жайма, "по причине поднявшейся метели". В полиции уточнили, что они не смогли "отыскать тропу, по которой поднялись на гору".

Гора Аргиджек расположена в 200 кмот Красноярска, ее высота 1523 м, там еще лежит снег. Гора легкодоступна для туристов, которые совершают на нее однодневные походы.