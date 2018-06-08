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Приставы конфисковали Porsche Cayenne полковника Захарченко в доход государства

Происшествия
8 июня, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Адвокат Александр Карабанов отметил, что в отношении сотрудников столичной Службы судебных приставов будет подан судебный иск за умышленное причинение ущерба

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Судебные приставы конфисковали автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил в пятницу один из его адвокатов Александр Карабанов.

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"Судебные приставы в нарушение всех технических условий варварским способом на лебедке вытащили Porsche Cayenne с автоматической коробкой передач из подземного паркинга в Москве, заведомо причиняя повреждения автомобилю моего доверителя Дмитрия Захарченко", - сказал защитник, добавив, что в отношении сотрудников столичной Службы судебных приставов будет подан судебный иск за умышленное причинение ущерба.

"Эта машина, которую ранее арестовали вместе с иным списком имущества [лиц], якобы аффилированных к Захарченко", - уточнил адвокат. По его словам, в ближайшее время приставы конфискуют другой автомобиль Захарченко - Mercedes класса S, который находится в Ростове".

Никулинский суд Москвы 1 декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд руб. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд руб. в различной валюте - в федеральный бюджет. На этой неделе адвокаты Захарченко обжаловали это решение в президиум Мосгорсуда.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела об уклонении клиента банка - ОАО "Электрозавод" - от уплаты налогов.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. По версии следствия, он получил 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. От него же, по данным следствия, полковник получил имущественную выгоду в размере 3,5 млн руб. в виде 50%-ой дисконтной карты "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

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