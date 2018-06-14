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Глава Серпуховского района не признает вину в превышении должностных полномочий

Происшествия
14 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Александр Шестун считает дело заказным

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, доставленный в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения по ходатайству следствия, назвал уголовное преследование в его отношении "заказухой", передает корреспондент ТАСС.

"Вину свою я не признаю, это дело - полная заказуха по беспределу", - заявил Шестун журналистам перед началом судебного заседания.

Шестун обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Следственные органы просят суд арестовать Шестуна на два месяца.

Накануне адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщал о том, что в доме главы района силовики провели обыск, который длился более шести часов. По имеющейся у адвоката информации, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. По словам адвоката, "этим событиям" 10-15 лет, и Шестун не имеет к ним никакого отношения.

Наказание по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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