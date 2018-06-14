ВС Карелии отправил дело главы отделения "Мемориала" о детской порнографии на пересмотр

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Карелии отправил на пересмотр уголовное дело главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Дмитриева признали виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд назначил ему наказание в 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В ходе прений прокурор требовала признать Дмитриева виновным по всем статьям и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима, а адвокат просил оправдать Дмитриева.

"Приговор отменен полностью и отправлен на новое рассмотрение в тот же суд", - сказал Ануфриев. По его словам, суд избрал для Дмитриева меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что прокурор Петрозаводска направила в Верховный суд республики апелляционное представление с требованием отменить приговор горсуда Петрозаводска в части оправдания в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и направить дело на новое рассмотрение. Адвокат Дмитриева просил прекратить дело в части признания правозащитника виновным по статье 222 УК РФ "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия" в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Дмитриева

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки Дмитриев хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.