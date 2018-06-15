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Мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Происшествия
15 июня, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Машинист применил экстренное торможение, однако в результате происшествия гражданин лишился руки

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции метро "Новокузнецкая" в Москве и выжил, сообщил ТАСС в пятницу источник в службе безопасности Московского метрополитена.

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"Вечером в пятницу мужчина по собственной неосторожности упал на пути на станции "Новокузнецкая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, однако в результате происшествия мужчина лишился руки.

Сейчас пострадавший извлечен с путей, движение поездов восстановлено. Ранее столичная подземка сообщала, что из-за инцидента с пассажиром на Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов.

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