Мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции метро "Новокузнецкая" в Москве и выжил, сообщил ТАСС в пятницу источник в службе безопасности Московского метрополитена.

"Вечером в пятницу мужчина по собственной неосторожности упал на пути на станции "Новокузнецкая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, однако в результате происшествия мужчина лишился руки.

Сейчас пострадавший извлечен с путей, движение поездов восстановлено. Ранее столичная подземка сообщала, что из-за инцидента с пассажиром на Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов.