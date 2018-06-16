Транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения Як-52 на Алтае

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения в Первомайском районе Алтайского края частного самолета Як-52, в котором погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Барнаульская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета произошло возгорание, его уже удалось потушить.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассой Р256 "Чуйский тракт" и комплексом придорожного питания "Облепиха".