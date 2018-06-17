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Пострадавшая в ДТП в центре Москвы украинка получила легкие телесные повреждения

Происшествия
17 июня, 15:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, июня. /ТАСС

В МИД Украины уточнили, что женщина не была госпитализирована

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КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Гражданка Украины, пострадавшая в ДТП 16 июня в центре Москвы, получила легкие телесные повреждения. Об этом в воскресенье в комментарии агентству "Укринформ" сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

"Посольство Украины в Российской Федерации проинформировало нас о том, что украинка ранена. Ее не госпитализировали. У гражданки легкие телесные повреждения", - отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

ДТП произошло в субботу вечером на улице Ильинка в центре Москвы. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде пострадали восемь человек, среди которых граждане Мексики, России и Украины.

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