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Дело в отношении отца полковника МВД Захарченко поступило в суд

Происшествия
18 июня, 11:57 UTC+3 МОСКВА 18 июня, . /ТАСС

В пресс-службе Мещанского суда сообщили, что заседание еще не назначено

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МОСКВА, 18 июня . /ТАСС/. Дело в отношении отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн рублей банка "Московское ипотечное агентство", поступило в Мещанский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"14 июня дело в отношении Захарченко поступило в суд, заседание еще не назначено", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" ("МИА") было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "МИА" Сергея Гриба, который заочно арестован и находится в международном розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и с июля 2014 года по апрель 2015 года незаконно выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб на 1,5 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 млн рублей. Своей вины он не признает, но при этом возместил вменяемый следствием ущерб в полном объеме.

Захарченко и Корьевкин находились под арестом, но следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении им меры пресечения на домашний арест, в конце марта Мосгорсуд продлил данную меру до 30 июня.

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