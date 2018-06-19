Росавиация расследует инцидент с самолетом саудовской сборной перед посадкой в Ростове

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росавиация, с привлечением разработчика и изготовителя двигателя самолета Аirbus A-319, проведёт расследование инцидента с самолетом авиакомпании "Россия", на котором сборная Саудовской Аравии прибыла на матч ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Росавиация проведёт расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что двигатель самолета загорелся в полете. Как пояснили в Росавиации, при заходе на посадку "произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла".

При этом изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, не было. Сигнализация о пожаре также не срабатывала, системы пожаротушение не применялись.

"Экипаж самолёта произвёл посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме. Безопасности полёта ничего не угрожало. Тем не менее, данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как "инцидент" и подлежит расследованию", - добавили в Росавиации.

Также в ведомстве подтвердили, что на борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Саудовской Аравии, летевшие из Санкт-Петербурга.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что в полёте у самолета произошло нарушение работы двигателя. По предварительной версии компании - из-за попадания птицы.