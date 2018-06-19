Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавиация расследует инцидент с самолетом саудовской сборной перед посадкой в Ростове

Происшествия
19 июня, 0:15 UTC+3

Расследование будет проведено с участием всех заинтересованных сторон, отметили в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росавиация, с привлечением разработчика и изготовителя двигателя самолета Аirbus A-319, проведёт расследование инцидента с самолетом авиакомпании "Россия", на котором сборная Саудовской Аравии прибыла на матч ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Росавиация проведёт расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что двигатель самолета загорелся в полете. Как пояснили в Росавиации, при заходе на посадку "произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла".

При этом изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, не было. Сигнализация о пожаре также не срабатывала, системы пожаротушение не применялись. 

"Экипаж самолёта произвёл посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме. Безопасности полёта ничего не угрожало. Тем не менее, данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как "инцидент" и подлежит расследованию", - добавили в Росавиации.

Также в ведомстве подтвердили, что на борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Саудовской Аравии, летевшие из Санкт-Петербурга.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что в полёте у самолета произошло нарушение работы двигателя. По предварительной версии компании - из-за попадания птицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion
2
Эксперт: инцидент с самолетом сборной Саудовской Аравии мог произойти только из-за птицы
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
Победившая в гонке "24 часа Ле-Мана" российская команда G-Drive Racing дисквалифицирована
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
В результате происшествия с самолетом сборной Саудовской Аравии никто не пострадал
7
Белый дом будет вместе с Пентагоном работать над созданием Космических сил США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости