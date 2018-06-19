Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украинская прокуратура анонсировала предъявление нового обвинения капитану задержанного в стране российского рыболовецкого судна "Норда" Владимиру Горбенко. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"Да, готовится новое обвинение, однако мы пока не может сообщить, в чем он подозревается, пока Горбенко с ним не ознакомится", - отметила Тихончик.

По информации агентства УНН, два уголовных дела в отношении Горбенко объединены в одно, в связи с чем ему и будет предъявлено новое обвинение, и, соответственно, подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения.

Ранее во вторник стало известно, что Херсонский городской суд разрешил Владимиру Горбенко выехать в Крым. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию следователя, прокурора, следственного судьи или суда и не посещать Крым. Однако, как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ на Украине, капитан и семеро членов экипажа судна "Норд" по-прежнему остаются на территории Украины и продолжают являться в суды и органы следствия.

Задержание "Норда"

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.

Горбенко позже было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, ему запрещено посещать Крым.

Само судно "Норд" было арестовано украинскими властями, его команда пока остается на Украине. Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой.