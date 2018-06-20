Суд оставил под арестом фигуранта дела о пожаре в ТЦ в Кемерове Терентьева

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника отдела областного главка МЧС Григория Терентьева - одного из десяти обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Центрального районного суда города Кемерово в отношении Терентьева Григория Николаевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала судья Наталья Цепелева.

Адвокат просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест, назвав решение об аресте необоснованным. Она указала, что у Терентьева есть постоянные работа и место жительства, двое детей на иждивении, один из которых родился в день пожара - 25 марта, жена находится в декрете. Адвокат добавила, что ее подзащитный не намерен скрываться от следствия, все показания давал добровольно и готов сдать заграничный паспорт.

По просьбе Терентьева в суде зачитали показания свидетеля Максима Ганака, который объяснил, как в отделении формировались планы проверок. По его словам, ТЦ не проверялся, так как входил в реестр субъектов малого предпринимательства, которые, как им объяснило руководство, без жалоб граждан проверять запрещено по закону.

"Я понимаю боль потерпевших, - сказал Терентьев в суде. - Я никуда скрыться от следствия не собираюсь, я не собираюсь бросать жену с маленьким ребенком, сына и больных родителей <…> Вины моей нет".

Представители СК и прокуратуры настаивали на содержании под стражей.

О пожаре

Обвиняемый в халатности Терентьев был задержан в конце мая вместе с бывшим начальником ГУ МЧС по Кемеровской области Александром Мамонтовым. Центральный районный суд Кемерова избрал им меру пресечения в виде ареста на 2 месяца - до 25 июля. Мамонтов также пытался обжаловать арест, но областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят десять человек. Восемь из них были задержаны и арестованы в конце марта-начале апреля на 2 месяца, всем им суд продлил срок содержания под стражей еще на 3 месяца. Пять фигурантов дела пытались обжаловать это решение, но безуспешно.

В настоящее время подана еще одна жалоба на продление срока содержания под стражей от начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и его адвоката. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Решение о продлении ареста Генина было принято заочно, так как c 29 мая пожарный находится в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.