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Пожарные потушили возгорание в частном пансионате в Евпатории

Происшествия
21 июня, 15:50 дата обновления: 21 июня, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Площадь пожара составила 280 кв. метров

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© МЧС России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в частном пансионате "Арсенал" в Евпатории. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован, его площадь составила 280 кв. метров. Пострадали пять человек, трое из них, включая ребенка, госпитализированы", - сказали в ведомстве.

По деревянным перекрытиям и кровле огонь перекинулся на второй корпус пансионата. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. В ликвидации возгорания участвовали 33 человека и 19 единиц техники.

Как уточнили в главке, двухэтажное здание пансионата было зарегистрировано как частный жилой дом.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов сообщил ранее о шести пострадавших при пожаре. "По информации на данный момент, пострадали шесть человек. Три человека в реанимации, один из них в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Еще три человека были доставлены в больницу сейчас", - сказал Филонов.

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