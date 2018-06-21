Птичий грипп обнаружили на одной из площадок "Черкизово" в Пензенской области

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вирус птичьего гриппа обнаружен на одной из площадок агрохолдинга "Черкизово" в Пензенской области, угрозы его распространения нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Вирус птичьего гриппа обнаружен на изолированной площадке "Вертуновка" Бековского района Пензенской области, предназначенной исключительно для воспроизведения поголовья родительского стада птицы и получения инкубационного яйца. В настоящее время очаг заболевания локализован и уничтожен. Эта площадка удалена от основного производства цыплят- бройлеров и переработки более чем на 200 км. Ущерб минимальный и застрахованный", - уточнили в компании.

Убытки компании оцениваются в 100 млн рублей. Все поголовье застраховано в компании "Россельхозбанк-страхование". На других площадках вирус не выявлен, они функционируют в обычном режиме, отметил представитель "Черкизово", однако с учетом "неблагополучной эпизоотической ситуации в регионе" на всех площадках компании введены дополнительные меры биобезопасности. Компания проводит внутреннее расследование, чтобы установить, каким образом вирус проник на площадку.

В Россельхознадзоре не стали комментировать сложившуюся ситуацию на производстве "Черкизово".

Группа "Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Птичий грипп в "Дамате"

В четверг также стало известно, что производитель индейки - компания "Дамате" принял решение об уничтожении 470 тыс. голов птицы или около 10% от общего поголовья компании, чтобы пресечь распространение вируса гриппа птиц, при этом потери компании могут составить около 400 млн руб.

Вирус был обнаружен компанией на самом удаленном птицеводческом блоке, расположенном в Колышлейском районе Пензенской области.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.