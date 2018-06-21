На птицеводческом предприятии в Пензенской области обнаружили вирус птичьего гриппа

ТАСС, 21 июня. Вирус птичьего гриппа обнаружили на одном из птицеводческих блоков группы компании "Дамате" в Пензенской области, уничтожено около 470 тыс. индеек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба предприятия.

"ГК "Дамате" провела ряд исследований, в результате которых было подтверждено наличие вируса на самом удаленном птицеводческом блоке компании, расположенном в Колышлейского районе <…> Было принято решение уничтожить поголовье индейки в Колышлейском блоке, тем самым локализовав очаг заболевания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего уничтожено около 10% общего поголовья.

В компании уточнили, что проверку провели в связи с обнаруженным в июне геном высокопатогенного птичьего гриппа в ходе лабораторных исследований в частных подворьях шести населенных пунктов Колышлейского района и ряде населенных пунктов Бековского района области.

На предприятии вирус выявили на одном из семи птицеводческих блоков, на расстоянии более 150 км от основной части птицеводческих мощностей компании. Сейчас на всех благополучных площадках предприятия, по данным "Дамате", введены усиленные меры санитарной безопасности, персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты. Кроме того, ведется мониторинг ситуации и контроль на базе лабораторий на наличие генома птичьего гриппа и сальмонелл.

По оценкам предприятия, общие потери компании составили около 400 млн рублей или менее 2% от оборота, часть убытков планируется восстановить за счет страхового возмещения. Объемы производства сохранились на прежнем уровне в 5,5-6 тыс. тонн готового продукта в месяц.