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В ХМАО спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-2

Происшествия
22 июня, 16:21 дата обновления: 22 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Пилот вертолета погиб

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ТАСС, 22 июня. Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе, погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета. На борту был один пилот, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном управлении МЧС по ХМАО сообщили ТАСС, что Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности сильно разрушенным.

На месте инцидента работает парашютно-десантная группа. Об этом ТАСС сообщил начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Александр Шулепов.

"Мы проводим поисково-спасательную операцию, вертолет Ми-2 сейчас обнаружен, сейчас на месте работают спасатели. <...> У меня работает поисково-спасательный вертолет Ми-8 из Нижневартовска и спасательная парашютно-десантная группа", - сказал он.

Вертолет принадлежал авиакомпании "Геликс" из Перми, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "Вертолет Ми-2 принадлежал пермской авиакомпании "Геликс", - сказал собеседник агентства.

Вертолеты авиакомпании занимаются облетами трубопроводов, перевозкой крупногабаритных и неформатных грузов, патрулированием лесов и природоохранных зон, экстренной доставкой больных из отдаленных населенных пунктов, аэрофотосъемками, а также туристическими и экскурсионными полетами.

ЧП произошло в районе дороги Лангепас - Богачи при облете нефтепровода.

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