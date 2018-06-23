Оператор упавшего в Барнауле крана умер в машине скорой помощи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Оператор крана, упавшего в субботу на проспекте Ленинский в Барнауле (Алтайский край), умер в машине скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"Крановщик погиб в машине скорой помощи. Проводится проверка, выясняются обстоятельства организации труда", - сообщил собеседник агентства.

В субботу в Барнауле прошел ураган. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, в помещениях вылетали окна. В городе - перебои с электроснабжением. Башенный кран, установленный на стройке, упал, при падении повредив линию электропередачи и два автомобиля.