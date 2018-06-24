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Число погибших после взрыва в жилом доме в Татарстане выросло до двух

Происшествия
24 июня, 20:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, июня. /ТАСС

Состояние еще четырех пострадавших оценивают как удовлетворительное

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КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Количество погибших после взрыва в жилом доме в Заинске (Республика Татарстан) выросло до двух. Утром в больнице в Казани умерла женщина, доставленная ранее спецбортом из Заинска, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе минздрава республики.

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"Женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, умерла сегодня утром", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что прошлой ночью женщина была доставлена в Казань спецбортом из Заинска.

Как сообщал ТАСС, состояние четверых пострадавших, находящихся в центральной районной больнице Заинска, оценивается как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает, через несколько дней их выпишут, уточнили в минздраве Татарстана.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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