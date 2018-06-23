При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб один человек, еще девять пострадали

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в городе Заинск в Татарстане. Еще девять человек пострадали. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело, возможную утечку бытового газа эксперты называют одной из основных причин взрыва.

По данным республиканского главка МЧС, взрыв произошел в районе 17:00 мск пятницы на пятом этаже дома. Рухнула часть кровли. На место прибыли спасатели, извлекшие из-под завалов женщину. Всего пострадали десять человек, восемь из них были госпитализированы. Один, рабочий, чистивший вентиляцию на кровле, от полученных травм скончался.

В гости к бабушке

В СК по Татарстану рассказали, что к одной из супружеских пар, проживающей в доме на пятом этаже, приехали в гости внучки - одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа, в этот же момент произошел взрыв.

Пострадавших девочку-подростка и взрослую женщину врачи решили отправить для лечения в Казань. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

После взрыва региональный СУ СК возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Пункт временного размещения

На базе ледового дворца "Яшьлек" развернули пункт временного размещения (ПВР), где предложили ночлег жильцам двух подъездов, в которых пострадали квартиры. Однако его услугами воспользовался только один мужчина. Остальные предпочли разместиться у родственников или друзей. Всего в двух подъездах зарегистрированы 96 человек.

В доме еще шесть подъездов, их жители остаются в своих квартирах. Как рассказали ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Заинского района, состояние остальной части дома не вызывает тревоги. Здесь восстановлена подача газа и электроэнергии.

Как сообщил агентству директор центра жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля Заинского муниципального района Павел Журавлев, дом построен в 1975 году и находился в хорошем состоянии, на этот год здесь планировался капитальный ремонт кровли.

Самые серьезные повреждения получила трехкомнатная квартира на пятом этаже. Повреждения получили еще четыре квартиры на этаже, также частично повреждены четыре квартиры, расположенные этажом ниже. Во всех помещениях выбиты двери и стекла в окнах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение оценить размер ущерба, нанесенного в результате взрыва, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам.

Возможная утечка

Сначала в качестве причины ЧП называли взрыв газового баллона при монтаже в квартире подвесного потолка. Однако эксперты выразили сомнение в этой версии. По словам Журавлева, которого привлекали для оценки ситуации, причиной взрыва могла стать утечка газа. "Одной из основных версий рассматривается утечка бытового газа из домового газопровода", - сказал он.

"Да, есть и такая версия, - сказали ТАСС в МЧС в ответ на вопрос об утечке бытового газа. - Есть несколько предварительных версий. Среди причин называют и кровельные работы и даже очистку вентиляции. В этом будет разбираться СК".

В Заинске продолжается разбор завалов на месте взрыва. Работы будут продолжены до утра, пока не будет обследован "последний кирпичик", подчеркнули в экстренных службах региона.