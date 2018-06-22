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Свыше 100 человек ликвидируют последствия взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Происшествия
22 июня, 20:46 дата обновления: 22 июня, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По информации территориальной медицины катастрофы, погиб один человек, семь пострадавших находятся в больнице

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© Пресс-служба МЧС России по Татарстану/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Свыше 100 человек задействованы в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане и поисково-спасательных работах. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

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"Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены более 100 человек и 30 единиц техники", - сказал собеседник агентства. По его словам, связь со всеми жильцами дома установлена.

"Для санитарной эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Казани задействован вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в министерстве.

Из пострадавшего подъезда были спасены три человека, в том числе один по автолестнице, 16 человек эвакуированы. Еще одна женщина была спасена из-под завалов.

Спасатели продолжат разбирать завалы

Спасатели намерены ночью продолжить разбирать завалы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Работы рассчитываем до утра, пока не обследуют последний кирпичик", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что спасатели имеют оборудование, необходимое для работы в ночное время. Сейчас они опасаются, что под завалами могут находиться люди.

В МЧС региона сообщили, что работы идут на верхних этажах. В Единой дежурно-диспетчерской службе Заинского района сообщили, что пока нет прогноза о времени окончания работ.

О пострадавших

По информации территориальной медицины катастрофы, погиб один человек, семь пострадавших, в том числе ребенок, находятся в больнице.

Состояние двух из них, включая ребенка, оценивается как тяжелое. "Их сейчас готовят к эвакуации в больницу Казани", - сообщили в медицине катастроф.

В свою очередь  в пресс-службе президента Татарстана ТАСС сообщили, что более 50 жильцов одного из подъездов многоквартирного дома в Заинске были эвакуированы после взрыва газового баллона.

"Эвакуированы 56 человек, они разошлись либо по родственникам, либо им предоставлены койко-места в местной гостинице. Тех, кому не хватит мест, разместят в Ледовом дворце", - сказал замглавы пресс-службы Лаззат Хайдаров.

По его словам, на месте происшествия создана районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, проводятся противоаварийные работы, на место прибудет кран, чтобы поднять обрушившиеся плиты.

Как сообщили ранее ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе города, для эвакуированнных жильцов организован пункт временного размещения (ПВР) на базе ледового дворца "Яшьлек". По данным администрации дворца, ПВР рассчитан на 80 человек. Пока жильцы еще не разместились там.

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