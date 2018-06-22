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Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице

Происшествия
22 июня, 19:48 дата обновления: 22 июня, 20:25 UTC+3

Семь человек госпитализированы

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба МЧС России по Татарстану/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Один из восьми пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в территориальной медицине катастроф.

"В больнице умер мужчина, пострадавший от взрыва", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах сообщили, что погибший был рабочим и, по предварительным данным, проводил ремонт в квартире. Собеседник агентства добавил, что сейчас уточняется, был ли у него напарник.

Еще семь человек находятся в больницах.

Взрыв газового баллона в Заинске произошел в одной из квартир жилого дома во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Угрозы обрушения дома нет.

МЧС России направило вертолет Ми-8 для эвакуации в Казань двух пострадавших. Ранее в территориальной медицине катастроф сообщили, что состояние трех пострадавших, включая ребенка, оценивается как очень тяжелое.

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