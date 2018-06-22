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СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Происшествия
22 июня, 21:38 дата обновления: 22 июня, 22:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадали 10 человек, один из них погиб

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КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва в жилом доме в Заинске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

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"Вечером 22 июня 2018 года в городе Заинске в квартире одного из домов на улице Никифорова на пятом этаже произошел хлопок газа. В результате пострадали 10 человек, один из них скончался, трое находятся в реанимации, в том числе семилетняя девочка. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человек.

Взрыв газа в Заинске произошел в одной из квартир жилого дома. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

По предварительной версии следствия, к одной из супружеских пар, проживающей в доме на пятом этаже, приехали в гости внучки - одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа и в этот же момент произошел хлопок. Установлено, что в это время на крыше дома рабочий проводил работы по очистке вентиляции, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Следствие также будет рассматривать версию со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков.

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