Президент Татарстана поручил помочь пострадавшим от взрыва в многоэтажке

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение оказать необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в многоэтажке в Заинске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Минниханов поручил установить причины взрыва, оценить размер ущерба, нанесенного в результате взрыва, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. В частности, министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана совместно с администрацией Заинска поручено в кратчайшие сроки произвести обследование жилого дома, составить план работ по восстановлению разрушенных взрывом помещений", - сообщили в пресс-службе.

По данным властей региона, предварительно установлено, что взрыв произошел в трехкомнатной квартире. Повреждения получили еще четыре квартиры на этаже. Кроме того, частично повреждены четыре квартиры этажом ниже. Во всех квартирах выбиты двери и стекла в окнах.

Взрыв газового баллона в Заинске к юго-востоку от Казани произошел в одной из квартир жилого дома во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, были госпитализированы восемь человек, один из которых впоследствии скончался.

Пятиэтажный жилой дом в Заинске по улице Никифорова, 71, был построен в 1975 году, площадь всех помещений - 8 тыс. кв. м.