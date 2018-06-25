В Астрахани зафиксировали массовую гибель рыбы

АСТРАХАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Массовая гибель рыбы в Волге произошла в одном из районов Астрахани. Региональная межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщили журналистам в ведомстве.

"По многочисленным публикациям в соцсетях о гибели рыбы в районе АЦКК организована проверка. Прокуратурой и органами контроля с привлечением специализированной лаборатории осуществлен выезд на место обнаружения скопления погибшей рыбы, в ходе которого произведен осмотр и отобраны пробы образцов для установления причин гибели", - уточнили в прокуратуре.

Там же отметили, что будет проведен осмотр берегов выше по течению Волги. Ход проверки поставлен на контроль.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Среди основных проблем реки и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня.

Осетровые - семейство особо ценных видов рыб, включающее такие виды, как осетр, стерлядь, севрюга и белуга. В России, начиная с 2005 года, ловить осетровых можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. На сегодняшний день все Прикаспийские страны присоединились к этому мораторию. Рыбоводы Астраханской области ежегодно в целях воспроизводства выращивают и выпускают в притоки Волги 38 млн мальков рыб ценных видов.