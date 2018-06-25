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Суд обязал полковника Захарченко ознакомиться с 32 томами дела до 29 июня

Происшествия
25 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены

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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы установил бывшему замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток, срок ознакомления с материалами уголовного дела до 29 июня. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд установил срок ознакомления Захарченко с делом до 28 июня включительно", - сказал собеседник агентства.

Бывший замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам взяток расследование в его отношении продолжается.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиента банка - ОАО "Электрозавод" - от уплаты налогов.

Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток: первый связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей. Второй - в размере $800 тыс. - связан с получением от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. В данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко - полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Третий эпизод взятки - получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре", которую он получил также от ресторатора Дусса. Четвертым эпизодом взятки стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

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Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело полковника Захарченко
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