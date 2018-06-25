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Суд взыскал с Центра имени Хруничева 578 млн по иску Роскосмоса

Происшествия
25 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ранее госкорпорация подала иск на 1,3 млрд рублей за неисполнение контракта от 2012 года на производство четырех ракет-носителей "Протон-М"

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет-носителей "Протон" и "Ангара") в пользу Роскосмоса 578 млн рублей неустойки по иску на 1,3 млрд рублей за неисполнение контракта от 2012 года на производство четырех ракет-носителей "Протон-М".

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Это следует из информации на сайте суда.

"Взыскать с АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева" в пользу госкорпорации Роскосмос 578 млн 322 тыс. 700 рублей неустойки. В остальной части иска отказать", - говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, уточняется в документе.

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